Walk for Mental Health – Camminiamo insieme per promuovere la salute mentale
Si è svolta questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Acquaviva delle Fonti, la conferenza stampa di presentazione della , manifestazione organizzata dal Centro di Salute Mentale Area 2 della ASL Bari in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: walk - mental
#Itinerario complesso ma fondamentale quello dell’#autenticità, pratica quotidiana che permette di percepire in modo più denso le #relazioni, gli impegni e le occupazioni. https://getupandwalk.gesuiti.it/2025/09/22/bruciare-di-autenticita/… - X Vai su X
Orange shirt and Truth and Reconciliation Day Walk & Event - facebook.com Vai su Facebook
Supporters of those struggling with mental health will walk for awareness in Audubon Park - Burlingame and her family have signed up to do the NAMI Southeast Louisiana Mental Health Awareness Walk in Audubon Park Oct. Scrive nola.com
NAMIWalks 5K walk, run for mental health awareness happening in Baton Rouge - NAMIWalks is a powerful celebration of individuals living with mental illness, along with their families, loved ones, and the communities that support and are impacted by them. Secondo msn.com