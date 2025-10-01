Vought Rising | Ancora nuovi attori per la serie prequel di The Boys

Universalmovies.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cast della serie Vought Rising ha accolto quattro nuovi attori in vista dell’inizio delle riprese. Secondo Deadline, infatti, Amazon MGM Studios ha messo sotto contratto Cecily Strong (Saturday Night Live), Mark Pellegrino (American Rust), Eric Johnson (franchise di Cinquanta sfumature) e Annie Shapero (House of the Dragon), tutti per ruoli ricorrenti. Nessun altro dettaglio è stato rivelato riguardo la natura dei ruoli. Gli altri attori al momento confermati nel cast sono Jensen Ackles e Aya Cash nei ruoli dei due protagonisti “ Soldatino ” e “ Stormfront “, ma anche Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jordan Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Brian J. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

vought rising ancora nuovi attori per la serie prequel di the boys

© Universalmovies.it - Vought Rising | Ancora nuovi attori per la serie prequel di The Boys

In questa notizia si parla di: vought - rising

Vought rising: nuovi membri del cast per il spin-off di the boys

Vought Rising: nuovi ingressi nel cast della serie prequel di The Boys

Vought rising: novità sul cast della serie prequel di The Boys

The Boys: svelate le foto dei protagonisti dello spinoff Vought Rising - Amazon ha condiviso online le prime immagini promozionali del cast della nuova serie prequel, svelando i costumi creati per i personaggi. Lo riporta movieplayer.it

Vought Rising, nuove aggiunte nel cast della serie tv prequel di The Boys - Descritta come una contorta storia di omicidi ambientata negli anni '50, con Jensen Ackles di nuovo nei panni di Soldier Boy e Aya Cash in quelli di Stormfront, alias Clara Vought, "Vought Rising" è ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Vought Rising Nuovi Attori