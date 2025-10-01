Vought Rising | Ancora nuovi attori per la serie prequel di The Boys

Il cast della serie Vought Rising ha accolto quattro nuovi attori in vista dell’inizio delle riprese. Secondo Deadline, infatti, Amazon MGM Studios ha messo sotto contratto Cecily Strong (Saturday Night Live), Mark Pellegrino (American Rust), Eric Johnson (franchise di Cinquanta sfumature) e Annie Shapero (House of the Dragon), tutti per ruoli ricorrenti. Nessun altro dettaglio è stato rivelato riguardo la natura dei ruoli. Gli altri attori al momento confermati nel cast sono Jensen Ackles e Aya Cash nei ruoli dei due protagonisti “ Soldatino ” e “ Stormfront “, ma anche Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jordan Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Brian J. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

