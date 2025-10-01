Vought Rising | Ancora nuovi attori per la serie prequel di The Boys
Il cast della serie Vought Rising ha accolto quattro nuovi attori in vista dell’inizio delle riprese. Secondo Deadline, infatti, Amazon MGM Studios ha messo sotto contratto Cecily Strong (Saturday Night Live), Mark Pellegrino (American Rust), Eric Johnson (franchise di Cinquanta sfumature) e Annie Shapero (House of the Dragon), tutti per ruoli ricorrenti. Nessun altro dettaglio è stato rivelato riguardo la natura dei ruoli. Gli altri attori al momento confermati nel cast sono Jensen Ackles e Aya Cash nei ruoli dei due protagonisti “ Soldatino ” e “ Stormfront “, ma anche Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jordan Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Brian J. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: vought - rising
Vought rising: nuovi membri del cast per il spin-off di the boys
Vought Rising: nuovi ingressi nel cast della serie prequel di The Boys
Vought rising: novità sul cast della serie prequel di The Boys
Approfondimento su "Vought Rising", lo spin-off di The Boys Il panorama delle produzioni televisive legate al mondo di The Boys si amplia con l’atteso spin-off intitolato "Vought Rising". Questa nuova serie promette di esplorare aspetti inediti dell’universo crea - facebook.com Vai su Facebook
The Boys: svelate le foto dei protagonisti dello spinoff Vought Rising - Amazon ha condiviso online le prime immagini promozionali del cast della nuova serie prequel, svelando i costumi creati per i personaggi. Lo riporta movieplayer.it
Vought Rising, nuove aggiunte nel cast della serie tv prequel di The Boys - Descritta come una contorta storia di omicidi ambientata negli anni '50, con Jensen Ackles di nuovo nei panni di Soldier Boy e Aya Cash in quelli di Stormfront, alias Clara Vought, "Vought Rising" è ... Da tg24.sky.it