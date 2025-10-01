Vostro padre ci ha detto di accompagnarvi all' asilo ma la babysitter non abbocca e si allontana con i bimbi | si indaga

Salernotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbero tentato di adescare due bambini, avvicinandoli con la scusa di essere stati mandati dal loro padre. È quanto sarebbe accaduto a Salerno, nei pressi del Parco del Mercatello, secondo il racconto di una babysitter che ha immediatamente fatto scattare l'allarme. Sull'episodio, che vedrebbe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

