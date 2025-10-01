Von der Leyen | Viviamo in tempi difficili la Russia ci mette alla prova – Il video

Open.online | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 ottobre 2025 “Viviamo in tempi difficili. La guerra russa contro l'Ucraina è ancora in corso. Vediamo che la Russia sta mettendo alla prova la nostra determinazione. Quindi, questi sono momenti in cui è assolutamente fondamentale avere un senso comune di urgenza e unità per affrontare queste sfide.” Così la Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, a margine del suo intervento al Copenhagen Competitiveness Summit. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leyen - viviamo

Tensioni internazionali, von der Leyen: “Viviamo in tempi molto pericolosi. Farò di tutto per mantenere pace e libertà in Europa”

von der Leyen: viviamo tempi pericolosi

von der leyen viviamoVon der Leyen: Viviamo in tempi difficili, la Russia ci mette alla prova - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Si legge su la7.it

von der leyen viviamoVon der Leyen: Viviamo in tempi difficili, la Russia ci mette alla prova – Il video - (Agenzia Vista) Bruxelles, 01 ottobre 2025 “Viviamo in tempi difficili. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Von Der Leyen Viviamo