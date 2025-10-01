Von der Leyen | Necessaria industria Ue della difesa potenziata e innovativa – Il video

Open.online | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 “Il terzo elemento è la prontezza industriale nell'ambito difesa. Un'industria europea della difesa potenziata, resiliente e innovativa è fondamentale. L'industria deve essere in grado di fornire rapidamente e su larga scala equipaggiamento militare all'avanguardia.” Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, durante una conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leyen - necessaria

von der leyen necessariaVon der Leyen: Necessaria industria Ue della difesa potenziata e innovativa - (Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 “Il terzo elemento è la prontezza industriale nell'ambito difesa. Riporta quotidiano.net

von der leyen necessariaVon der Leyen: "A Copenaghen il futuro della difesa Ue" - Oggi i leader dell'Ue si riuniscono per definire il piano dell'Europa per essere pienamente pronti in materia di difesa entro il 2030. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Von Der Leyen Necessaria