Von der Leyen | Dobbiamo costruire un muro di droni per rispondere a incursioni russe – Il video

Open.online | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 “L'Europa deve fornire una risposta forte e unita alle incursioni dei droni russi ai nostri confini. Ed è per questo che proporremo azioni immediate per creare il muro dei droni nell'ambito del programma Eastern Flank Watch; dobbiamo procedere insieme con l'Ucraina e con la NATO.” Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, durante una conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leyen - dobbiamo

Von der Leyen: Rispetteremo impegno green deal, ma dobbiamo adattarci in modo flessibile – Il video

Dazi Usa, prevale linea Meloni-Merz, no a contromisure fino a 1 agosto, von der Leyen: "Dobbiamo negoziare, ma sanzioni pronte"

I tormenti di Von der Leyen. Merz e gli altri dissero: «Ursula dobbiamo chiudere». Ora è una pioggia di critiche

von der leyen dobbiamoVon der Leyen: Dobbiamo costruire un muro di droni per rispondere a incursioni russe - Ed è per questo che proporremo azioni immediate per creare il muro dei droni nell'ambito del progra ... Segnala ilgiornale.it

von der leyen dobbiamoVon der Leyen: "A Copenaghen il futuro della difesa Ue" - Oggi i leader dell'Ue si riuniscono per definire il piano dell'Europa per essere pienamente pronti in materia di difesa entro il 2030. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Von Der Leyen Dobbiamo