Voluntary disclosure cosa cambia nel 2026 per sanare irregolarità estere e crypto

Con la locuzione voluntary disclosure ci si riferisce a quella procedura che prevede la collaborazione volontaria dei contribuenti con il fisco per far emergere una posizione irregolare. Generalmente questa procedura viene applicata per gestire dei capitali detenuti illecitamente all'estero, che il singolo ha intenzione di far emergere e regolarizzare. Grazie proprio alla voluntary disclosure – nel corso del tempo ha continuato a rimanere operativa anche se è cambiata, almeno in parte – i contribuenti sono riusciti a sanare la propria posizione fiscale beneficiando di un trattamento di riguardo sul fronte delle sanzioni e degli interessi da pagare.

