Volontarie e volontari di Greenpeace in azione a Napoli | Compagnie fossili media e governi censurano l’informazione sul clima

Volontarie e volontari del Gruppo Locale Greenpeace di Napoli hanno effettuato ieri in diverse parti della città proiezioni a sorpresa del trailer del documentario “Il prezzo che paghiamo”, prodotto dalla stessa Greenpeace Italia e da ReCommon, per denunciare la mancanza di dibattito nel nostro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

