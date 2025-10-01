Volley Simone Anzani saluta la Nazionale | La medaglia più grande siete voi compagni di squadra
Il centrale azzurro, campione del mondo con l’Italia, lascia la maglia azzurra dopo 211 presenze e dieci anni di carriera in Nazionale. L’annuncio durante la cena a Manila, poche ore dopo il trionfo iridato. Un addio carico di emozione quello di Simone Anzani, che ha scelto il momento più alto della carriera per congedarsi dalla maglia azzurra. Durante la cena organizzata a Manila dopo la vittoria dell’Italia del volley ai Mondiali 2025, il centrale comasco classe 1992 ha ufficializzato l’addio alla Nazionale davanti ai compagni e allo staff. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
