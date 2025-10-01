Volley Serie C e D femminile Futura grandi obiettivi In arrivo tre rinforzi

Avvio di stagione che si preannuncia frizzante per la Pallavolo Futura Ceparana che cercherà di farsi trovare pronta all'imminente inizio previsto per il primo weekend di ottobre della Coppa Liguria di volley femminile. Nella competizione riservata alle formazioni militanti in serie C e serie D le ragazze di coach Garfagnini dovranno confrontarsi in due derby, uno in casa contro il Colombiera e l'altro in trasferta contro la Rainbow, entrambe neopromosse in serie C, e in una sfida casalinga contro la Admo Lavagna che, dopo la sfortunata retrocessione in D della passata stagione, ha acquisito i diritti in seguito alla rinuncia di Sanremo.

