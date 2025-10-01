Volley Bergamo 1991 obiettivo essere protagonisti

PALLAVOLO. Squadra in passerella per la presentazione ai tifosi in vista del campionato che scatta lunedì 6 ottobre. La presidente Rusconi: «Pronti per il torneo più bello del mondo». Coach Parisi: «Base buona, ma serve pazienza». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Volley Bergamo 1991 obiettivo essere protagonisti

