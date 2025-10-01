Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia è pronta per il campionato | Coesione orgoglio determinazione

La mente è già rivolta all'esordio in campionato di lunedì prossimo contro Vallefoglia, ma lo spazio per rinnovare le tradizioni non manca.Ieri sera la Tenuta Montenero ha riaperto le porte per la cena con gli sponsor: presente la squadra al completo con lo staff tecnico, la dirigenza e i partner. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it