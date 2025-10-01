Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia è pronta per il campionato | Coesione orgoglio determinazione

La mente è già rivolta all'esordio in campionato di lunedì prossimo contro Vallefoglia, ma lo spazio per rinnovare le tradizioni non manca.Ieri sera la Tenuta Montenero ha riaperto le porte per la cena con gli sponsor: presente la squadra al completo con lo staff tecnico, la dirigenza e i partner. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

volley a1 femminile bartocciniVolley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia è pronta per il campionato: "Coesione, orgoglio, determinazione" - Grande partecipazione ieri sera alla cena con gli sponsor a pochi giorni dall'esordio con Vallefoglia. perugiatoday.it scrive

volley a1 femminile bartocciniVolley femminile. La Mc Restauri prepara l’esordio. Lunedì “la prima“ con Vallefoglia - Settimana di vigilia per l’esordio del campionato, ultimi giorni per sistemare l’assetto della squadra che parteciperà alla serie A1 ... Scrive sport.quotidiano.net

