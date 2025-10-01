Due giorni, due luoghi della Toscana, e un’unica, grande storia d’amore da celebrare. L’attore Luca Calvani e il compagno Alessandro Franchini hanno scelto di festeggiare i loro nove anni insieme con una festa indimenticabile, circondati dalle famiglie e dagli amici di sempre. Tutto è iniziato il 28 settembre alla Tenuta I Massini con una pizzata informale, che si è trasformata in un momento di profonda condivisione. Nelle partecipazioni, la coppia aveva chiesto a ogni invitato di portare un “pensiero di luce”. E così, a lume di candela e con i telefoni spenti, le parole hanno preso forma in un cerchio di emozioni: “ Era importante aprirci”, ha raccontato Calvani a V anity Fair, “creare un momento collettivo di condivisione, per rendere la nostra promessa un abbraccio più grande. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Volevamo festeggiare il tratto di strada percorso e rilanciare verso un futuro di sogni condivisi”: le nozze da sogno di Luca Calvani e Alessandro Franchini in Toscana