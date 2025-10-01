Vogliono eliminare gli ebrei Monteleone spiazza la De Gregorio | scontro di fuoco
Il dibattito torna ad accendersi e diventare sempre più aspro con l’arrivo della Global Sumud Flotilla nelle acque di Gaza. Questo il tema centrale del nuovo appuntamento di "È Sempre Cartabianca", il talk show del martedì di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Ma non solo. Al centro del diverbio tra gli ospiti presenti in studio ci sono anche altri due argomenti decisivi: la visione di Hamas e il punto di vista di Israele. A discutere di queste due prospettive Antonino Monteleone da una parte, fiero difensore dell’esistenza dello stato di Israele, e Concita De Gregorio, piuttosto scettica rispetto all’operato del premier Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: vogliono - eliminare
"C'è una guerra che non si ferma perchè chi l'ha iniziata non è disposto ad accettare come vicino lo Stato di Israele, popolato dagli ebrei che vogliono eliminare" Antonino Monteleone a #ÈsempreCartabianca - X Vai su X
Leggo — e rileggo — in questi mesi una difesa quasi ossessiva della lezione frontale. Una difesa che, per trovare forza, si costruisce un avversario: “quelli che vogliono abolirla”. È una caricatura comoda. Parla al nostro vittimismo (“ci vogliono togliere la voce” - facebook.com Vai su Facebook
"Vogliono eliminare gli ebrei". Monteleone spiazza la De Gregorio: scontro di fuoco - Antonino Monteleone, fiero difensore dell’esistenza dello stato di Israele, ha battibeccato con Concita De Gregorio, scettica rispetto all’operato del premier Benjamin Netanyahu ... Segnala ilgiornale.it