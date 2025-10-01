Continua a tenere banco il problema della sicurezza sulle strade. Alcuni cittadini residenti nel territorio immediatamente a monte della Statale Adriatica, dei quali si fa portavoce Claudio Poggiali, tornano all’attacco sulla necessità di mettere in sicurezza il tratto di strada che va da via Saffi, il sottopasso ferroviario di viale Torino, via Settembrini e via Canale bonificazione. "Non essendo vie servite da mezzi pubblici – scrive Poggiali in una lettera inviata al Comune di Cesenatico –, sono fruite da tanti residenti a piedi e in bicicletta, soprattutto ragazzi, bambini, mamme con passeggini ed anziani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vogliamo più sicurezza in via Canale Bonificazione"