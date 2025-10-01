Vodafone migliore rete mobile secondo Ookla
MILANO – Secondo l’indagine di Ookla, leader mondiale nell’analisi della connettività, Vodafone è l’operatore italiano con la migliore rete mobile complessiva e migliore rete 5G (Best Mobile Network overall e Best 5G Network) nel primo semestre del 2025. Vodafone ha registrato una velocità media di download di 72,91 Mbps e una velocità media di download 5G di 241,99 Mbps, e dimostra di guidare il mercato della telefonia mobile in tutti i principali indicatori di performance aggiudicandosi i seguenti riconoscimenti: Best Mobile Network, Best 5G Network, Fastest Mobile Network, Fastest 5G Network, Best 5G Video Experience, Best Mobile Gaming Experience, Best 5G Gaming Experience. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: vodafone - migliore
Galaxy S24. Galaxy al is here. Acquistalo con la migliore offerta Vodafone. Ti Aspettiamo in negozio! #Samsung #offerteVodafone #PassaVodafone #areyouready Ti Aspettiamo da Futura Multibrand ? via F.lli Rosselli 1/2 a Cento 051.0 - facebook.com Vai su Facebook
Vodafone migliore rete mobile secondo Ookla - Secondo l’indagine di Ookla, leader mondiale nell'analisi della connettività, Vodafone è l'operatore italiano con la migliore rete mobile ... Da lopinionista.it
La migliore rete mobile è di Vodafone, lo conferma Ookla - Stando al nuovo report sulle connettività di Ookla, Vodafone si riconferma leader del mercato della telefonia mobile in Italia. Scrive gizchina.it