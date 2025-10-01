vodafone migliore rete mobile secondo ookla

MILANO – Secondo l’indagine di Ookla, leader mondiale nell’analisi della connettività, Vodafone è l’operatore italiano con la migliore rete mobile complessiva e migliore rete 5G (Best Mobile Network overall e Best 5G Network) nel primo semestre del 2025. Vodafone ha registrato una velocità media di download di 72,91 Mbps e una velocità media di download 5G di 241,99 Mbps, e dimostra di guidare il mercato della telefonia mobile in tutti i principali indicatori di performance aggiudicandosi i seguenti riconoscimenti: Best Mobile Network, Best 5G Network, Fastest Mobile Network, Fastest 5G Network, Best 5G Video Experience, Best Mobile Gaming Experience, Best 5G Gaming Experience. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

