Vlcek ammette | L’Inter ci ha fatto capire una cosa su Lautaro dico questo
Le parole di Tomas Vlcek, difensore dello Slavia Praga, dopo la sfida di Champions League contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Tomas Vlcek, difensore dello Slavia Praga, ha rilasciato alcune dichiarazioni post-partita a Nova Sport, condividendo le sue impressioni sulla sconfitta subita dalla sua squadra per 3-0 contro l’ Inter nella fase a gironi della Champions League. Il giocatore ceco ha parlato con grande sincerità del suo emozionante debutto in questa prestigiosa competizione, pur riconoscendo la netta superiorità degli avversari. Emozioni contrastanti per il debutto in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com