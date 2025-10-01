Vlahovic Villarreal dalla Spagna non hanno dubbi | il centravanti ha detto no alla proposta degli spagnoli! Il clamoroso retroscena di mercato

Vlahovic Villarreal, la rivelazione di Diario AS: il club spagnolo aveva provato l’assalto per il bomber in scadenza, che ha rifiutato l’offerta. Un incrocio del destino, una sfida dal sapore speciale. La partita di questa sera tra  Juventus  e  Villarreal  poteva essere una storia molto diversa per  Dusan Vlahovic. Secondo un clamoroso retroscena di mercato svelato dal quotidiano spagnolo  Diario AS, l’attaccante serbo, nei mesi scorsi, avrebbe rifiutato una ricca offerta proprio da parte del “Sottomarino Giallo”. Vlahovic Villarreal: un incrocio del destino. Stando alla ricostruzione del giornale iberico, durante l’ultima sessione di mercato estiva,  il Villarreal avrebbe tentato un vero e proprio assalto per provare a portare Dusan Vlahovic in Spagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

