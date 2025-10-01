Vlahovic via dalla Juventus il serbo è stato chiaro | definite le modalità della separazione ecco cosa succederà nei prossimi mesi

Juventusnews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic via dalla Juventus, il serbo ha deciso il suo futuro: vuole restare fino a giugno per liberarsi a zero e strappare un super ingaggio. Un piano chiaro, una strategia precisa per il suo futuro. Nonostante le voci di una possibile cessione a gennaio,  Dusan Vlahovic  avrebbe le idee chiarissime: intende rispettare il suo contratto con la  Juventus  fino alla sua naturale scadenza. Come riportato dal  Corriere dello Sport, l’attaccante serbo non ha alcuna intenzione di anticipare i tempi, con un obiettivo ben preciso in mente. Vlahovic Juve: la strategia del serbo e l’interesse del Bayern. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic via dalla juventus il serbo 232 stato chiaro definite le modalit224 della separazione ecco cosa succeder224 nei prossimi mesi

© Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juventus, il serbo è stato chiaro: definite le modalità della separazione, ecco cosa succederà nei prossimi mesi

In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?

Juventus, svolta sul futuro di Vlahovic: un allenatore lo chiama alla sua corte

vlahovic via juventus serboJuventus, addio a Vlahovic: il serbo andrà via a parametro zero a fine stagione - Il serbo dirà addio alla Juventus a fine stagione e a parametro zero. Come scrive sportpaper.it

vlahovic via juventus serboCiao ciao Vlahovic, addio Juve: cessione programmata a gennaio | Svolta improvvisa nella sua carriera - Nonostante l’ottimo inizio di stagione, la Juventus potrebbe decidere di mettere ancora una volta Vlahovic sul mercato a gennaio ... Si legge su ternananews.it

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Via Juventus Serbo