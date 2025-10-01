Vlahovic via dalla Juventus, il serbo ha deciso il suo futuro: vuole restare fino a giugno per liberarsi a zero e strappare un super ingaggio. Un piano chiaro, una strategia precisa per il suo futuro. Nonostante le voci di una possibile cessione a gennaio, Dusan Vlahovic avrebbe le idee chiarissime: intende rispettare il suo contratto con la Juventus fino alla sua naturale scadenza. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante serbo non ha alcuna intenzione di anticipare i tempi, con un obiettivo ben preciso in mente. Vlahovic Juve: la strategia del serbo e l’interesse del Bayern. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juventus, il serbo è stato chiaro: definite le modalità della separazione, ecco cosa succederà nei prossimi mesi