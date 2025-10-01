Vlahovic-Juventus novità improvvisa | tutto deciso

Glieroidelcalcio.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus è a un punto dalla vetta e arriva la svolta sul futuro di Vlahovic ormai  è deciso, manca solo la comunicazione. La squadra di Igor Tudor continua a inseguire i suoi obiettivi, restando incollata alla parte altissima della classifica. Un solo punto la separa dalla vetta eppure, senza ombra di dubbio, le ultime prestazioni non hanno convinto del tutto. La Juventus si è mostrata solida a tratti, ma ancora poco brillante, con momenti di difficoltà che hanno fatto storcere il naso ai tifosi. In mezzo a questo percorso in crescita, però, c’è un protagonista che ha iniziato la stagione col piede giusto: Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

vlahovic juventus novit224 improvvisa tutto deciso

© Glieroidelcalcio.com - Vlahovic-Juventus, novità improvvisa: tutto deciso

In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?

Juventus, svolta sul futuro di Vlahovic: un allenatore lo chiama alla sua corte

David spreca, Vlahovic entra e fa vincere la Juve: Genoa ko, anche Tudor a punteggio pieno - Davanti alla difesa Masini e Frendrup vanno a uomo su Locatelli e Thuram. gazzetta.it scrive

Dietro al canadese nelle gerarchie di Tudor, ma spietato sotto porta nei pochi minuti che il croato gli concede - Segna, abbraccia tutti, allarga le braccia, guarda lo spicchio dei tifosi juventini a Marassi come ha fatto una settimana prima con la sua curva, e poi fa sì con la testa. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Juventus Novit224 Improvvisa