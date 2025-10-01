Vlahovic-Juventus novità improvvisa | tutto deciso
La Juventus è a un punto dalla vetta e arriva la svolta sul futuro di Vlahovic ormai è deciso, manca solo la comunicazione. La squadra di Igor Tudor continua a inseguire i suoi obiettivi, restando incollata alla parte altissima della classifica. Un solo punto la separa dalla vetta eppure, senza ombra di dubbio, le ultime prestazioni non hanno convinto del tutto. La Juventus si è mostrata solida a tratti, ma ancora poco brillante, con momenti di difficoltà che hanno fatto storcere il naso ai tifosi. In mezzo a questo percorso in crescita, però, c’è un protagonista che ha iniziato la stagione col piede giusto: Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?
Juventus, svolta sul futuro di Vlahovic: un allenatore lo chiama alla sua corte
Vlahovic, ricordi il Villarreal? Il primo gol europeo e quel no che poteva cambiare il destino di stasera #juve #juventus #villarrealjuve #villarrealjuventus #vlahovic - X Vai su X
VLAHOVIC ha debuttato in Champions League con un VILLARREAL-JUVENTUS La sera del 22 febbraio 2022, a meno di un mese dal suo arrivo in bianconero, l'attaccante debutta in Champions League sul campo del Villarreal e segna il suo primo goal in E - facebook.com Vai su Facebook
David spreca, Vlahovic entra e fa vincere la Juve: Genoa ko, anche Tudor a punteggio pieno - Davanti alla difesa Masini e Frendrup vanno a uomo su Locatelli e Thuram. gazzetta.it scrive
Dietro al canadese nelle gerarchie di Tudor, ma spietato sotto porta nei pochi minuti che il croato gli concede - Segna, abbraccia tutti, allarga le braccia, guarda lo spicchio dei tifosi juventini a Marassi come ha fatto una settimana prima con la sua curva, e poi fa sì con la testa. Scrive gazzetta.it