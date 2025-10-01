Vlahovic Juve quale sarà il futuro dell’attaccante? Chiellini non chiude a quell’opzione | e sul rinnovo… Le dichiarazioni

Vlahovic Juve, quale sarà il futuro dell'attaccante? Gli aggiornamenti sul bianconero che va in scadenza nel 2026. Una fiducia meritata sul campo, un futuro tutto da scrivere. Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, è tornato a parlare della situazione di Dusan Vlahovic, elogiando la grande professionalità del giocatore e aprendo, per la prima volta, a un possibile dialogo per il futuro. Le sue parole lasciano intendere che, a fine stagione, le parti si incontreranno per discutere del contratto in scadenza nel 2026. L'ex capitano bianconero ha innanzitutto voluto sottolineare come la fiducia che il club ha riposto in Vlahovic sia stata una conseguenza diretta dell'atteggiamento del giocatore.

