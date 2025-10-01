Vlahovic Bayern Monaco bavaresi pronti a giocare d’anticipo! Primi contatti con l’entourage del serbo tutti gli aggiornamenti

Vlahovic Bayern Monaco, i bavaresi si muovono d’anticipo: primi contatti con l’entourage per capire i costi dell’operazione a parametro zero. Un pressing che parte da lontano, una strategia per anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei migliori centravanti d’Europa. Il  Bayern Monaco  fa sul serio per  Dusan Vlahovic. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal  Corriere dello Sport, il club tedesco si sarebbe già mosso con decisione, avviando i primi contatti per sondare il terreno in vista di un clamoroso trasferimento a parametro zero nell’estate del 2026. Vlahovic Bayern Monaco: la strategia dei tedeschi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

