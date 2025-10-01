Emiliano Viviano è sicuro: non è né del Napoli, né dell’Inter il giocatore più decisivo del campionato italiano C’è un calciatore in particolare che sta rubando la scena in Serie A. E mette d’accordo tutti, anche Emiliano Viviano. Al suo primo anno in Italia ha realizzato 12 gol. L’anno scorso è stato il migliore della rosa, nonostante l’andazzo: undici marcature, altrettanti assist. L’unico a salvare la propria faccia al Milan. Viviano esalta Christian Pulisic (TvPlay) E stiamo parlando chiaramente di Christian Pulisic, protagonista di questo avvio pazzesco del Milan. L’americano ha realizzato 4 gol e 2 assist nelle prime cinque giornate di campionato. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Viviano esalta il gioiello di Max Allegri: “È il più decisivo della Serie A”