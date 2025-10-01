Vittorio Sgarbi | Non desideravo più nulla Non avevo più voglia di vivere ma Sabrina mi ha salvato la vita Ora ci sposiamo

Il critico d’arte definisce incomprensibile la richiesta di interdizione avanzata dalla figlia: «Non ho capito bene perché l’abbia fatto, e che cosa voglia. I miei quadri non sono più solo miei». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Vittorio Sgarbi: «Non desideravo più nulla. Non avevo più voglia di vivere, ma Sabrina mi ha salvato la vita. Ora ci sposiamo»

vittorio sgarbi desideravo pi249Vittorio Sgarbi: «Non desideravo più nulla. Non avevo più voglia di vivere, ma Sabrina mi ha salvato la vita. Ora ci sposiamo» - Il critico d’arte definisce incomprensibile la richiesta di interdizione avanzata dalla figlia: «Non ho capito bene perché l’abbia fatto, e che cosa voglia. Si legge su vanityfair.it

