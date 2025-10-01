Vittorio Sgarbi | Non desideravo più nulla Non avevo più voglia di vivere ma Sabrina mi ha salvato la vita Ora ci sposiamo

Il critico d’arte definisce incomprensibile la richiesta di interdizione avanzata dalla figlia: «Non ho capito bene perché l’abbia fatto, e che cosa voglia. I miei quadri non sono più solo miei». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vittorio Sgarbi: «Non desideravo più nulla. Non avevo più voglia di vivere, ma Sabrina mi ha salvato la vita. Ora ci sposiamo»

In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi

Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni

Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”

“Scappai da Vittorio Sgarbi, eravamo fuoco e alcol. A Raimondo Vianello confidai di essere incinta, mi rispose: ‘Sai chi è il padre?'”: i ricordi di Elenoire Casalegno

Vittorio Sgarbi parla delle figlie e della depressione: «Sabrina mi ha salvato la vita e adesso la sposerò. Ecco chi è venuto in ospedale» - facebook.com Vai su Facebook

Vittorio Sgarbi: "Dopo le dimissioni ho toccato il fondo. Sabrina mi ha salvato la vita e ora la sposo" #depressione - X Vai su X

Vittorio Sgarbi: «Non desideravo più nulla. Non avevo più voglia di vivere, ma Sabrina mi ha salvato la vita. Ora ci sposiamo» - Il critico d’arte definisce incomprensibile la richiesta di interdizione avanzata dalla figlia: «Non ho capito bene perché l’abbia fatto, e che cosa voglia. Si legge su vanityfair.it

Chi è Sabrina, la donna che ha riportato il sorriso a Vittorio Sgarbi dopo la depressione - Dopo l'uscita dal governo e un periodo buio, Vittorio Sgarbi racconta la sua rinascita grazie all'amore di Sabrina. Lo riporta alfemminile.com