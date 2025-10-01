Vittorio Sgarbi l' amore per la fidanzata e il dettaglio sul suo patrimonio | Me ne sono spossessato

Non solo la depressione, il ricovero in ospedale, la solitudine sentita profondamente per via della politica che "dimentica": nell'intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, Vittorio Sgarbi ha anche parlato della sfera più privata della sua vita, a partire dalla fidanzata. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi

Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni

Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”

“Scappai da Vittorio Sgarbi, eravamo fuoco e alcol. A Raimondo Vianello confidai di essere incinta, mi rispose: ‘Sai chi è il padre?'”: i ricordi di Elenoire Casalegno

Vittorio Sgarbi: "Dopo le dimissioni ho toccato il fondo. Sabrina mi ha salvato la vita e ora la sposo" #depressione - X Vai su X

Nutro nei confronti di Vittorio Sgarbi la più totale e assoluta disistima. Ha colpe infinite, incarna da decenni il peggio di questo paese e gode da sempre di difese e "giustificazionismi" mediatici vomitevoli. L'ho sempre criticato e combattuto, anche aspramente, - facebook.com Vai su Facebook

Vittorio Sgarbi, figlia Evelina: “Su di me solo fango”/ “Quando l’ho visto sono rimasta scioccata” - A Dentro la notizia l'intervista a Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, che ha chiesto un tutore per il padre: ecco le sue dichiarazioni ... Lo riporta ilsussidiario.net

Vittorio Sgarbi: «La depressione è venuta per la politica, mi ha tolto tutti i desideri. Evelina e il patrimonio? Incomprensibile. Ecco dove sposerò Sabrina» - Sono le parole di Vittorio Sgarbi sulla malattia, la grave depressione che l'ha costretto al ricovero e ha messo in pericolo la sua vita. Come scrive corriereadriatico.it