Vittorio Sgarbi la figlia Evelina preoccupata | Penso non sia in sé

Non si placa la guerra tra Evelina Sgarbi e il padre Vittorio: dopo che il critico d’arte è apparso in pubblico per votare alle elezioni regionali delle Marche, la ragazza è intervenuta a Dentro la Notizia per chiarire la sua posizione sul delicato contenzioso che riguarda la sua famiglia. Evelina Sgarbi preoccupata per il padre: le sue parole. È sempre più convinta che il padre abbia non sia in grado di occuparsi dei suoi affari. L’ha detto senza troppi giri di parole Evelina Sgarbi, che in collegamento con Gianluigi Nuzzi a Dentro la Notizia, ha espresso tutta la sua preoccupazione. “Mio padre ha bisogno di qualcuno che possa amministrare le sue cose in modo giusto”, ha dichiarato la ragazza, sottolineando di non voler assumere lei il ruolo di amministratore di sostegno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina preoccupata: “Penso non sia in sé”

Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni

Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”

“Scappai da Vittorio Sgarbi, eravamo fuoco e alcol. A Raimondo Vianello confidai di essere incinta, mi rispose: ‘Sai chi è il padre?'”: i ricordi di Elenoire Casalegno

Vittorio Sgarbi: "Dopo le dimissioni ho toccato il fondo. Sabrina mi ha salvato la vita e ora la sposo" #depressione - X Vai su X

Nutro nei confronti di Vittorio Sgarbi la più totale e assoluta disistima. Ha colpe infinite, incarna da decenni il peggio di questo paese e gode da sempre di difese e "giustificazionismi" mediatici vomitevoli. L'ho sempre criticato e combattuto, anche aspramente, - facebook.com Vai su Facebook

Vittorio Sgarbi: «La depressione è venuta per la politica, mi ha tolto tutti i desideri. Evelina e il patrimonio? Incomprensibile. Ecco dove sposerò Sabrina» - Sono le parole di Vittorio Sgarbi sulla malattia, la grave depressione che l'ha costretto al ricovero e ha messo in pericolo la sua vita. Si legge su leggo.it

Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina e l'ex Barbara Hary: «Ha bisogno di cure, abbiamo visto che lui sta male, è sofferente e pensiamo che non sia seguito nel modo giusto» - Evelina aveva depositato un’istanza al Tribunale civile di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. Scrive vanityfair.it