Vittorio Sgarbi | La depressione dopo le dimissioni ma ora ricomincio Sposo Sabrina Colle

Parla il critico d’arte. Vittorio Sgarbi torna a parlare, a Corriere della Sera, dei mesi successivi alle sue dimissioni dal governo. L’uscita dal ministero, legata all’inchiesta giudiziaria che lo ha coinvolto, lo avrebbe segnato profondamente: «Ho subìto un’ingiustizia enorme», racconta, sottolineando come la vicenda lo abbia portato a una fase di depressione e a un grave calo fisico. Secondo quanto ricostruisce, dopo l’addio all’incarico non avrebbe ricevuto sostegno politico né da Fratelli d’Italia né dalla premier Giorgia Meloni, mentre anche dal suo ex partito, Forza Italia, non sarebbero arrivati segnali. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Vittorio Sgarbi: «La depressione dopo le dimissioni, ma ora ricomincio. Sposo Sabrina Colle»

In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi

Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni

Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”

“Scappai da Vittorio Sgarbi, eravamo fuoco e alcol. A Raimondo Vianello confidai di essere incinta, mi rispose: ‘Sai chi è il padre?'”: i ricordi di Elenoire Casalegno

Bentornato, Vittorio @VittorioSgarbi - X Vai su X

Nutro nei confronti di Vittorio Sgarbi la più totale e assoluta disistima. Ha colpe infinite, incarna da decenni il peggio di questo paese e gode da sempre di difese e "giustificazionismi" mediatici vomitevoli. L'ho sempre criticato e combattuto, anche aspramente, - facebook.com Vai su Facebook

Sgarbi si racconta dopo la depressione: "Ecco perché mi sono ammalato" - L’ex sottosegretario alla Cultura ha toccato i 59 chili ed è stato in pericolo di vita. Lo riporta msn.com

Vittorio Sgarbi depresso dopo le dimissioni dal governo: "Meloni mai sentita. Non avevo più voglia di vivere, pesavo 59 chili" - L'ex ministro e sottosegretario ha raccontato del "silenzio" dopo l'uscita dall'esecutivo e dei problemi di salute affrontati negli ultimi mesi: "Ritengo di aver subìto un’ingiustizia assoluta. Si legge su today.it