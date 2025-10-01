Vittorio Sgarbi è depresso per le dimissioni dal governo | La politica dimentica Meloni? Mai sentita
Vittorio Sgarbi è depresso perché è uscito dal governo. E forse anche per l’inchiesta giudiziaria che ha provocato le sue dimissioni. Non certo per l’insuccesso alle elezioni europee, dove da candidato di Fratelli d’Italia non è riuscito a fare il pieno delle preferenze per Strasburgo. «La politica dimentica. Ritengo di aver subìto un’ingiustizia assoluta. Che mi è pesata moltissimo, e mi è stata riconosciuta da pochi», dice oggi ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. « Sabino Cassese ha scritto un bell’articolo sul Corriere in mia difesa. Pigi Battista ha fatto notare che tenere conferenze non è certo incompatibile con il lavoro al ministero della Cultura, anzi». 🔗 Leggi su Open.online
