vittoria non scontata gli elettori hanno capito il nostro lavoro

Francesca Pantaloni, con 8.407 preferenze è stata la più votata in tutto il Piceno. Che effetto le fa? "Sono felicissima e non potrebbe essere diversamente. Si tratta di un risultato straordinario, andato al di là di ogni aspettativa. La gente ha premiato questo modo nuovo di fare politica. Il nostro è stato un gruppo che ha saputo lavorare bene. Credo che sia stato, da parte degli elettori, un voto di fiducia al modo di lavorare di questa amministrazione comunale della quale faccio parte. Un’amministrazione che, sotto la guida di Marco Fioravanti, si è messa sempre all’ascolto del territorio e della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

