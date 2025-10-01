Vittoria non scontata Gli elettori hanno capito il nostro lavoro
Francesca Pantaloni, con 8.407 preferenze è stata la più votata in tutto il Piceno. Che effetto le fa? "Sono felicissima e non potrebbe essere diversamente. Si tratta di un risultato straordinario, andato al di là di ogni aspettativa. La gente ha premiato questo modo nuovo di fare politica. Il nostro è stato un gruppo che ha saputo lavorare bene. Credo che sia stato, da parte degli elettori, un voto di fiducia al modo di lavorare di questa amministrazione comunale della quale faccio parte. Un'amministrazione che, sotto la guida di Marco Fioravanti, si è messa sempre all'ascolto del territorio e della comunità.
Toscana, la velata minaccia di Giani ad Elly Schlein: “Senza di me la vittoria non è scontata…”
Giani (Pd) avvisa Schlein: "La vittoria in Toscana senza di me non è scontata"
Pronostico Palmeiras-Atletico Mineiro: vittoria scontata con questo risultato
Ripartiamo con una Vittoria importante, non semplice e nemmeno scontata, tra le mura amiche contro una coriacea e motivata Sansepolcro. Ottima l'amalgama tra i Ragazzi … complimenti e testa alla trasferta di sabato 4 ottobre a Certaldo !
Fossi, Pd: “Basta relax, la vittoria non è scontata. Contro il Cpr mobilitiamo i cittadini” - X Vai su X
Vittoria del centrosinistra ma l'estrema destra raddoppia i voti - La Norvegia conferma un governo a guida laburista: gli elettori hanno premiato la continuità del centrosinistra, avanti nei confronti del centrodestra 89 seggi a 80.