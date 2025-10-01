Visite guidate serali a Palazzo Steri | venerdì 3 e 10 ottobre due appuntamenti con il percorso

Due serate straordinarie per conoscere lo Steri venerdì 3 e 10 ottobre CoopCulture invita il pubblico a Open Steri 2025 per scoprire, attraverso visite guidate serali, la storia e i segreti di uno dei luoghi simbolo di Palermo: l’antico complesso Chiaromontano.Il percorso condurrà i visitatori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

