Visite e liste d' attesa in Piemonte arriva il nuovo Cup

Un nuovo Cup per la prenotazione di visite ed esami in Piemonte.Azienda Zero ha infatti formalizzato l'aggiudicazione della gara per la piattaforma del nuovo centro unico di prenotazione (Cup) al raggruppamento di imprese guidato da Gpi Spa, realtà di riferimento nel settore della sanità digitale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: visite - liste

Liste d’attesa per esami e visite. A Vizzolo il presidio di protesta: "Viene violato il diritto alla salute"

Visite mediche: il piano della regione per abbattere le liste d'attesa | Video

Sanità, ecco il piano della Liguria: visite serali per abbattere le liste d’attesa

Liste d'attesa, arriva la stretta: più visite ma tempi lunghi. Schillaci: «Prestazioni aumentate del 20%» - facebook.com Vai su Facebook

Liste d’attesa, dalle ecografie alle visite oculistiche: via all’acquisto di 15mila prestazioni - X Vai su X

Liste d'attesa, arriva la stretta: più visite ma tempi lunghi. Schillaci: «Prestazioni aumentate del 20%» - La riforma e i fondi messi in campo dal Ministero della Salute hanno prodotto miglioramenti, ma il percorso è ancora lungo, anche se ovviamente ... Come scrive ilmessaggero.it

Liste d’attesa: arretrati recuperati, visite puntuali nel 98,3% dei casi - CIVITAVECCHIA – Il 98,3% delle richieste di visite e prestazioni diagnostiche nella Asl Roma 4 viene oggi erogato entro i tempi previsti dalla normativa. Si legge su civonline.it