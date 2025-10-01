Visit Camposampierese 2025 | il primo appuntamento di ottobre tra street art e storia locale
Prosegue anche in ottobre il viaggio alla scoperta dell’Alta Padovana con il progetto Visit Camposampierese 2025, che propone un nuovo ciclo di appuntamenti gratuiti per esplorare il territorio attraverso cammini, arte, paesaggio e tradizione.Il primo fine settimana del mese, domenica 5 ottobre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: visit - camposampierese
L’estate in bicicletta di “Visit camposampierese 2025”, ecco i quattro appuntamenti di luglio e agosto
Estate in bici tra ville e casoni: l’escursione di Visit Camposampierese 2025
Le ville venete in bici, il programma estivo di “Visit Camposampierese 2025”
SABATO 20 SETTEMBRE 2025 ore 9:15 Visite guidate gratuite alla scoperta del Camposampierese. ? ?Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Il tour ha come obiettivo quello di conoscere il mondo e l'organizzazione della Centuriazione - facebook.com Vai su Facebook
Visit Camposampierese 2025: il primo appuntamento di ottobre tra street art e storia locale - Prosegue anche in ottobre il viaggio alla scoperta dell’Alta Padovana con il progetto Visit Camposampierese 2025, che propone un nuovo ciclo di appuntamenti gratuiti per esplorare il territorio ... Come scrive padovaoggi.it
Visit Camposampierese 2025: un tour tra archeologia romana e manifattura contemporanea - Prosegue il calendario di Visit Camposampierese 2025, il progetto dedicato alla valorizzazione dell’Alta Padovana attraverso esperienze di turismo lento e partecipato. Da padovaoggi.it