Virus West Nile | parte la disinfestazione dei canali I sopralluoghi

La diffusione del West Nile in Valdichiana Aretina, con casi autoctoni accertati a Cortona e in altri comuni, ha richiamato l’attenzione delle istituzioni. Oltre ai Comuni, all’Azienda USL Toscana Sud Est e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana, è intervenuto anche il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: virus - west

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Cos’è il virus West Nile che ha già ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone

West Nile, com’è fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: «Così il virus può durare settimane»

Salgono così a 34 i casi sintomatici di West Nile virus accertati nel 2025 in provincia di Oristano - facebook.com Vai su Facebook

West Nile, nuovi casi in Sardegna: "Il virus circola troppo, servono droni per i controlli" - X Vai su X

West nile: il Consorzio fa squadra con Comuni, Asl e istituto zooprofilattico per contenere la diffusione del virus in Valdichiana - A fianco dei Comuni, della Azienda USL Toscana Sud Est e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, anche il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno è sceso in campo per ... Da msn.com

Virus West Nile: un nuovo caso in provincia di Piacenza, sono otto in totale - Salgono a otto i casi di West Nile Virus della stagione in provincia di Piacenza - Riporta piacenzasera.it