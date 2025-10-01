Virus respiratorio sinciziale l' Umbria vara la campagna di immunizzazione dei neonati con anticorpo monoclonale

La Regione Umbria annuncia l'avvio della “campagna di immunizzazione contro il Virus respiratorio sinciziale (Vrs), offrendo protezione gratuita ai neonati e ai bambini più vulnerabili durante la stagione epidemica 20252026”.“Investire nella prevenzione significa investire nel futuro delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

virus respiratorio sinciziale umbriaBronchiolite, in Umbria via all’immunizzazione dei bambini per il virus respiratorio - La Regione Umbria ha avviato la campagna di immunizzazione gratuita contro il Virus respiratorio sinciziale (Vrs) per la stagione epidemica 2025/2026, rivolta ai neonati e ai bambini più vulnerabili. Lo riporta umbria24.it

L’Umbria avvia la campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale: protezione gratuita per neonati e bambini - LISTA CENTRI VACCINAZIONE VIRUS SINCIZIALE La Regione Umbria avvia oggi la campagna di immunizzazione contro il Virus ... Segnala orvietosi.it

