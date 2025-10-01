Virus respiratorio sinciziale l' Umbria vara la campagna di immunizzazione dei neonati con anticorpo monoclonale
La Regione Umbria annuncia l'avvio della "campagna di immunizzazione contro il Virus respiratorio sinciziale (Vrs), offrendo protezione gratuita ai neonati e ai bambini più vulnerabili durante la stagione epidemica 20252026"."Investire nella prevenzione significa investire nel futuro delle.
Aver cura dei più piccoli è facile come respirare. In Puglia è attiva la campagna di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS). L'adesione è gratuita e volontaria.
Dal 1° ottobre prenderà il via in Piemonte la campagna di immunizzazione gratuita mediante la somministrazione di anticorpo monoclonale contro il Virus Respiratorio Sinciziale, il principale responsabile di infezioni respiratorie acute
