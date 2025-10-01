Virtus La notte Real si colora di bianconero
VIRTUS 74 REAL MADRID 68 VIRTUS: Pajola 2, Edwards 14, Jallow 2, Alston Junior 2, Smailagic 9, Niang 12, Diouf 4, Morgan 7, Hackett 4, Vildoza 11, Diarra 4, Taylor 3. All. Ivanovic. REAL MADRID: Feliz 4, Abalde 2, Hezonja 16, Okeke 6, Tavares 6, Campazzo 8, Fernando 4, Deck 10, Kramer 2, Lyles 4, Garuba 1, Llull 5. All. Scariolo. Arbitri: Difallah, Vilius, Bittner. Note: parziali 14-19; 38-35; 55-50. Tiri da due: Virtus 1935; Real Madrid 2643. Tiri da tre: 822; 322. Tiri liberi: 1217; 711. Rimbalzi: 31; 38. Che Edwards fosse un fenomeno, lo si sapeva. Che Niang, che fino allo scorso anno l’Eurolega la guardava solo in tivù, fosse già così maturo e devastante, forse no. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: virtus - notte
Virtus, la notte dei grandi ritorni: Scariolo e il suo Real Madrid per la prima al PalaDozza - X Vai su X
Nella notte di mercoledì 24 settembre sono scese in campo le uniche due superstiti in Coppa di Seconda Categoria, ovvero Virtus Cibeno e Cabassi, accomunate da un’eliminazione per questione di dettagli, fra... - facebook.com Vai su Facebook
Virtus Bologna, grande esordio col Real Madrid: 74-68 - L’avevamo definita intrigante nel precampionato, ma se la Virtus è quella vista all’esordio in Eurolega col Real allora possiamo definirla non solo intrigante, ma anche ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Virtus, una notte Real per aprire l’Eurolega. Pajola: "I nostri tifosi ci daranno la carica" - Coach Ivanovic: "Difesa e rimbalzo, è qui che ci giochiamo la partita" ... Da msn.com