virtus la notte real si colora di bianconero

VIRTUS 74 REAL MADRID 68 VIRTUS: Pajola 2, Edwards 14, Jallow 2, Alston Junior 2, Smailagic 9, Niang 12, Diouf 4, Morgan 7, Hackett 4, Vildoza 11, Diarra 4, Taylor 3. All. Ivanovic. REAL MADRID: Feliz 4, Abalde 2, Hezonja 16, Okeke 6, Tavares 6, Campazzo 8, Fernando 4, Deck 10, Kramer 2, Lyles 4, Garuba 1, Llull 5. All. Scariolo. Arbitri: Difallah, Vilius, Bittner. Note: parziali 14-19; 38-35; 55-50. Tiri da due: Virtus 1935; Real Madrid 2643. Tiri da tre: 822; 322. Tiri liberi: 1217; 711. Rimbalzi: 31; 38. Che Edwards fosse un fenomeno, lo si sapeva. Che Niang, che fino allo scorso anno l’Eurolega la guardava solo in tivù, fosse già così maturo e devastante, forse no. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

