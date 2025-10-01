Virtus Aversa domenica il quarto ‘Memorial Rolando Di Meo’

Un appuntamento dal forte valore sportivo ed emotivo attende la città di Aversa. Domenica 5 ottobre, a partire dalle 15,30, il PalaJacazzi ospiterà il Quarto Memorial Rolando Di Meo, triangolare di pallavolo dedicato alla memoria dello storico presidente della Virtus Aversa, figura che ha segnato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: virtus - aversa

Serie A2, svelato il calendario della Virtus Aversa: si comincia a Cantù

Sponsor storico al fianco della Virtus Aversa! Siamo felici di annunciare che Il Vizietto, sponsor storico, continua a sostenere la Virtus Aversa nella nostra avventura in Serie A2! Non una semplice tabaccheria, ma un vero punto di riferimento in città con - facebook.com Vai su Facebook

Virtus Aversa, domenica il quarto ‘Memorial Rolando Di Meo’ - Domenica 5 ottobre, a partire dalle 15,30, il PalaJacazzi ospiterà il Quarto Memorial Rolando Di Meo, triangolare di pa ... Si legge su casertanews.it

Il test tra Cisterna e Virtus Aversa finisce 2-2 - Quarto allenamento congiunto della stagione (dopo il doppio confronto con Perugia e la sfida contro Catania): al Palazzetto di Cisterna il sestetto di Morato ha ospitato la Virtus Aversa (A2). Secondo latinaoggi.eu