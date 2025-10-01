Virtus Aversa domenica il quarto ‘Memorial Rolando Di Meo’

Casertanews.it | 1 ott 2025

Un appuntamento dal forte valore sportivo ed emotivo attende la città di Aversa. Domenica 5 ottobre, a partire dalle 15,30, il PalaJacazzi ospiterà il Quarto Memorial Rolando Di Meo, triangolare di pallavolo dedicato alla memoria dello storico presidente della Virtus Aversa, figura che ha segnato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

