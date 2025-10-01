Violenze e discriminazioni ora si possono segnalare nella cassetta rossa del parco urbano

Lecceprima.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI - La Commissione pari opportunità di Gallipoli ha aderito, come sodalizio capofila, all’iniziativa dell’associazione “Un cuore protetto”, presieduta da Michele Scalese, di concerto con il Comune di Gallipoli e con il patrocinio della Provincia di Lecce e della Commissione pari. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violenze - discriminazioni

Discriminazione abitativa in Europa: oltre 5 milioni esclusi tra Italia e Spagna - Dall’ affitto di una casa all’istruzione, passando per l’utilizzo di impianti e mezzi pubblici sino all’ingresso nei locali. Lo riporta ilsole24ore.com

violenze discriminazioni possono segnalareViolenza economica: quando i soldi sono una trappola - «È un abuso nascosto e, per questo, insidioso» sottolinea l'economista Anna Maria Tarantola. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Violenze Discriminazioni Possono Segnalare