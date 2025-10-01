Violenza sulle donne numeri in drammatico aumento | Dimostrano la gravità del fenomeno
Un incremento netto dei procedimenti per violenza di genere è stato registrato dalla Corte d’Appello di Napoli nel primo semestre 2025. I dati diffusi ieri dalla presidente Maria Rosaria Covelli, durante l’atto conclusivo del progetto Sentiero Antiviolenza nella sede del Consiglio regionale della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: violenza - donne
Moira Cucchi alla mostra di Venezia: un docufilm per dimostrare che la violenza sulle donne si può battere
Donne in rosso. Manichini anti-violenza
Reddito di libertà, 1,3 milioni di euro dal bilancio regionale per le donne vittime di violenza
Violenza sulle donne, 7 su 10 non denunciano: l’allarme di Telefono Rosa a Torino https://lastampa.it/torino/2025/10/01/news/violenza_donne_telefono_rosa_dati_piemonte-15331839/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Fare squadra contro la violenza sulle donne Giovedì 25 settembre 2025 si è svolto in Villa Burba a Rho il secondo tavolo degli aderenti della rete interistituzionale “Nemmeno con un fiore”, un importante aggiornamento rispetto ai numerosi progetti e iniziat - facebook.com Vai su Facebook
Violenza su donne e minori, 86 casi nel ‘24: un algoritmo permette di salvare le vittime - Lo dimostrano i dati dell’Azienda Ospedaliero Università delle Marche, che nel 2024 ha contatto ... Riporta corriereadriatico.it
Violenza sulle donne, Corte di Appello di Napoli: in forte aumento gli atti persecutori (58%) e le violenze in famiglia (85%) - La Presidente della Corte d’Appello di Napoli ha preso parte, ieri, nell’aula “Siani” della sede del Consiglio Regionale della Campania, all’atto conclusivo del progetto ... Secondo msn.com