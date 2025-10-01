Violenza contro due infermieri l' aggressore chiede scusa | Ero in ansia per mio figlio
Torna in libertà ma con l'obbligo di firma il 52enne arrestato giorni fa, per aver aggredito il personale medico all'interno dell'ospedale di Roccadaspide. L'indagato - difeso dall'avvocato Carmine Guadagno - ha chiesto scusa per il suo comportamento, in ragione della forte preoccupazione causata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: violenza - infermieri
Calci e violenza, aggrediti due infermieri al pronto soccorso dell’ospedale di Terni
Terni, violenza in ospedale: due infermieri aggrediti
Negli ospedali tedeschi cresce la preoccupazione per gli episodi di violenza contro medici e infermieri. Diverse fonti denunciano infatti un aumento costante delle aggressioni, sia verbali che fisiche, con particolare incidenza all'interno dei pronto soccorso. Il 9 - facebook.com Vai su Facebook
https://quotidianodellumbria.it/cronaca/terni-due-infermieri-aggrediti-al-pronto-soccorso-del-santa-maria/… Terni, violenza al Pronto soccorso: due infermieri aggrediti - X Vai su X
Terni, due infermieri aggrediti al pronto soccorso - All’ospedale di Terni due infermieri feriti da pazienti, 30 giorni di prognosi. Secondo nurse24.it
Terni, violenza in ospedale: due infermieri aggrediti - In entrambi i casi è stata sporta denuncia e inviata la segnalazione all’autorità giudiziaria ... Scrive msn.com