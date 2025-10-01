Violento pestaggio a Foggia Andrea Tigre sottoposto a delicato intervento chirurgico al volto

È stato operato quest'oggi Andrea Tigre, il giovane diciannovenne foggiano vittima di un violento pestaggio avvenuto lo scorso venerdì, nel cuore del centro storico a Foggia. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le diverse fratture scomposte rimediate al volto in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

violento pestaggio foggia andreaPestaggio violento nei pressi di piazza Mercato, 19enne sfigurato in volto - È stato pestato con violenza inaudita da un branco di coetanei nei pressi di piazza Mercato a Foggia, vicino al vicolo San Giuseppe che porta a Via Arpi. Da foggiacittaaperta.it

PESTAGGIO ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia’: “Il pestaggio che ci sbatte in faccia la verità” - Un bravo ragazzo di 19 anni, Andrea Tigre, studente di medicina e atleta del Foggia Incedit, pestato brutalmente da un branco di adolescenti ... statoquotidiano.it scrive

