Violento nubifragio a Favara dispersa la 38enne Marianna Bello | travolta dall' acqua dopo essere scesa dall' auto

Ha 38 anni, è sposata e mamma di 3 figli, la donna travolta dalle acque a Favara durante il nubifragio che si è abbattuto nel paese dell’Agrigentino. Marianna Bello è stata trascinata dalla furia dell’acqua in via Sottotenente Bosco, dopo essere scesa dalla macchina nel tentativo di mettersi in salvo. Oltre ai vigili del fuoco di Agrigento e ai pompieri sommozzatori di Palermo, già in azione,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Violento nubifragio a Favara, dispersa la 38enne Marianna Bello: travolta dall'acqua dopo essere scesa dall'auto

In questa notizia si parla di: violento - nubifragio

Violento nubifragio notturno nella Tuscia: a Viterbo allagamenti e rami caduti | VIDEO e FOTO

Giappone, violento nubifragio a Tokyo: sospeso lo Shinkansen

Maltempo, violento nubifragio su Roma: polemiche sull'ospedale Grassi allagato

Un violento nubifragio si è abbattuto su Sciacca, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole - X Vai su X

#AccaddeOggi L'1 ottobre 2009 un violento nubifragio si abbatté sulla provincia causando frane ed esondazioni. Le più colpite furono Giampilieri e Scaletta Zanclea #Messina #sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Violento nubifragio a Favara, dispersa la 38enne Marianna Bello: travolta dall'acqua dopo essere scesa dall'auto - Ha 38 anni, è sposata e mamma di 3 figli, la donna travolta dalle acque a Favara durante il nubifragio che si è abbattuto nel paese dell’Agrigentino. Riporta gazzettadelsud.it

Nubifragio nell’Agrigentino: donna dispersa travolta dall’acqua - Un violento nubifragio ha colpito l’Agrigentino, causando allagamenti e disagi diffusi; una donna risulta dispersa dopo essere stata travolta dall’acqua subito dopo essere scesa dall’auto, mentre le a ... Scrive news.fidelityhouse.eu