Clima di tensione nelle ore che anticipano il fischio d’inizio della sfida di Champions al Maradona tra Napoli e Sporting. I tifosi portoghesi e quelli napoletani sono entrati in contatto nella zona di Piazza Municipio: sono volate sedie e sono state danneggiate le automobili parcheggiate e diverse attività commerciali della zona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Violenti scontri prima di Napoli-Sporting, volano sedie e bastoni