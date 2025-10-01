Violenta rissa in un locale a Foggia e vendita di sigarette a minori scatta la chiusura
Sospesa per quindici giorni l'attività di un noto bar di Foggia dopo una rissa e la vendita di sigarette a minori. Controlli rafforzati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: violenta - rissa
Violenta rissa sul bus, coinvolte cinque persone
Qualiano, violenta rissa tra adolescenti: giovane aggredito in piazza dopo provocazioni razziste
Violenta rissa nel piazzale della Pilotta: due gruppi si affrontano con calci, pugni e lanci di bottiglie
UDINE | VIOLENTA RISSA IN VIA LONGARONE: FERITO GRAVEMENTE UN NIGERIANO – Violenta rissa alle luci dell’alba all’esterno di un locale a Udine. Ferito un nigeriano. - Clicca qui video e articolo completo: https://tv12.medianordest.it/32230/udine - facebook.com Vai su Facebook
Si chiarisce il quadro della violenta rissa di ieri in piazza Erbe: tutto è nato dall'aggressione ai danni di uno storico ambulante pakistano. - X Vai su X
Violenta rissa in un locale a Foggia e vendita di sigarette a minori, scatta la chiusura - Sospesa per quindici giorni l'attività di un noto bar di Foggia dopo una rissa e la vendita di sigarette a minori. Da virgilio.it
LICENZA Foggia: sospesa per 15 giorni la licenza di un locale teatro di rissa - Sospensione a seguito di una rissa avvenuta il 10 settembre e della constatazione che il locale era un abituale ritrovo di soggetti pericolosi ... statoquotidiano.it scrive