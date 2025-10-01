Violenta rissa davanti a un bar | il Questore sospende la somministrazione di alimenti e bevande
Al titolare del bar ‘Toro Loco’ di via Vincenzo Gioberti a Foggia, è stato notificato il provvedimento di sospensione di 15 giorni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, adottato ex art. 100 T.u.l.p.s dal Questore di Foggia, all’esito dei controlli effettuati dalla Divisione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
