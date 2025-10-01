Violenta lite in strada uomo cade e sbatte la testa | ricoverato in prognosi riservata

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato di Lugo sono intervenuti per la segnalazione di una lite in strada tra due uomini stranieri, di nazionalità tunisina e albanese. Dalla ricostruzione della dinamica dei fatti, a seguito di un diverbio scaturito per ragioni di carattere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

