Vìola il divieto di avvicinamento all' ex moglie vittima di maltrattamenti | arrestato

Brindisireport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Latiano per aver violato le prescrizioni della misura cautelare che gli imponeva l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento all'ex moglie, vittima di maltrattamenti. Nonostante fosse dotato di braccialetto elettronico, ha ignorato le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: divieto - avvicinamento

Terracina, viola il divieto di avvicinamento al padre: arrestata 35enne

Minacce di morte alla compagna e rapporti sessuali 'a comando': divieto di avvicinamento per un 43enne

"Estorce denaro e minaccia di morte i propri familiari": scatta divieto di avvicinamento

v236ola divieto avvicinamento exPerseguita l’ex compagna, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 50enne - Un' ordinanza di applicazione della misura cautelare di avvicinamento alla persona offesa è stata emessa dal Tribunale di ... Scrive molisenetwork.net

Viola divieto avvicinamento ad ex compagna, arrestato a Reggio - La Polizia di Stato ha arrestato a Reggio Calabria un uomo di 31 anni con l'accusa di avere violato il divieto che gli impediva di avvicinarsi all'ex compagna. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: V236ola Divieto Avvicinamento Ex