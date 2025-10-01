Vìola il divieto di avvicinamento all' ex moglie vittima di maltrattamenti | arrestato
Un uomo è stato arrestato a Latiano per aver violato le prescrizioni della misura cautelare che gli imponeva l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento all'ex moglie, vittima di maltrattamenti. Nonostante fosse dotato di braccialetto elettronico, ha ignorato le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
