Vìola il divieto di avvicinamento al padre arrestato ragazzo di 26 anni

Avrebbe violato il divieto di avvicinamento al padre e per questo motivo un ragazzo di 26 anni è stato tratto in arresto dalla polizia.Nella giornata di lunedì 29 settembre, la polizia ha arrestato un 26enne di Pescara perché avrebbe violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
PESCARA, FIGLIO VIOLENTO VIOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AL PADRE: ARRESTATO La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne di Pescara che ha violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento al padre. Il giovane si sarebbe infatti p
CIVITANOVA - Divieto di avvicinamento per un 49enne indagato per stalking. L'amicizia si sarebbe trasformata in un atteggiamento ossessivo...
