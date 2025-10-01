Vino Cantina di Venosa investe 3,4 mln di euro per l’ampliamento e punta sull’enoturismo

(Adnkronos) – Cominceranno a novembre, conclusa la vendemmia dell’Aglianico del Vulture, i lavori per completare il progetto di ristrutturazione di Cantina di Venosa, cooperativa vitivinicola leader in Basilicata e tra le più grandi del Sud, con 350 soci per un totale di 800 ettari coltivati e 2,2 milioni di bottiglie prodotte. Prevista una nuova ala . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Cantina di Venosa avvierà a novembre i lavori per una nuova ala

Sotto l'ala del Gruppo Italiano Vini, l'azienda persegue, da sempre, l'intento di accreditare l'Aglianico del Vulture sui mercati italiani ed esteri

