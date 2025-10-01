Vincenzo Simeone eletto presidente di Confartigianato Foggia
Confartigianato Imprese Foggia si rinnova e guarda al futuro con una visione chiara: essere sempre più vicina agli artigiani, alle micro e piccole imprese e ai professionisti del nostro territorio con servizi innovativi e ad elevato valore aggiunto. L’aggiornato Consiglio Direttivo è composto dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: vincenzo - simeone
Media Valle del Sabato TV. . Un breve servizio a cura del reporter Vincenzo Simeone sulla festa di San Cosma e Damiano, svoltasi a Terranova di Arpaise il 27 settembre 2025. Un sentito grazie anche a Reporter Sorrento per averci gentilmente concesso le i - facebook.com Vai su Facebook