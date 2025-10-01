Villarreal-Juventus Tudor gioca il jolly | lo schiera titolare dopo quasi un anno

Igor Tudor è pronto a buttarlo nella mischia da titolare a distanza di quasi un anno: la mossa a sorpresa per Villarreal-Juventus. La Juventus sarà di scena a Vila-real questa sera per la seconda giornata di Champions League. Reduci da un filotto di tre pareggi, iniziato proprio alla prima giornata di Champions contro il Borussia Dortmund (4-4), i bianconeri vogliono tornare al successo. Per farlo, dovrà battere il Villarreal di Marcelino che all'Estadio de la Ceramica ha un ruolino di marcia impressionante. Nel 2025, il sottomarino giallo ha perso solo una volta davanti ai suoi tifosi: il 15 marzo contro il Real Madrid.

In questa notizia si parla di: villarreal - juventus

Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato

Champions League LIVE: Athletic Bilbao-Arsenal, PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise, Benfica-Qarabag, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal

Juventus tra Villarreal e Milan, Tudor pensa al turnover in Champions League: chi gioca e chi no tra Bremer, Thuram e Yildiz - La Juventus è attesa da due partite di alto livello in quattro giorni, Tudor pensa al turnover contro il Villarreal: turno di riposo per alcuni titolarissimi bianconeri in vista del Milan. Lo riporta goal.com

Champions: Villarreal - Juventus DIRETTA e FOTO - Gleison Bremer e Khephren Thuram non prenderanno parte all'insidiosa trasferta sul campo del Villarreal. Riporta ansa.it